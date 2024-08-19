В Орехово-Зуеве прошел второй этап Конференции отделения партии «Единая Россия»

В работе Конференции приняли участие 146 делегатов. Основной вопрос повестки — принятие предвыборной программы на предстоящие выборы в Совет депутатов Орехово-Зуевского городского округа от партии «Единая Россия».

Ранее был проведен первый этап Конференции, в ходе которого единороссы Орехово-Зуево утвердили списки кандидатов в депутаты Совета депутатов.

«Предвыборная программа сформирована на основе целей и задач, поставленных Президентом РФ, наказов и предложений, которыми жители делятся с нами на встречах и приемах», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Геннадий Панин.

В программу вошли ключевые планы по основным направлениям работы Орехово-Зуевского городского округа. Среди них центральное место занимает поддержка участников СВО и их семей. Кроме этого, сформированы направления работы по развитию ЖКХ, здравоохранения, культуры, экономики и промышленности, а также сфер образования и спорта.

«Воплощать в жизнь социально-значимые, давно назревшие инициативы, предстоит новому составу Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа, в который, я уверен, войдут исключительно ответственные, целеустремленные, эрудированные и компетентные народные избранники, умеющие работать в команде. В настоящее время в округе продолжаются встречи с жителями, в ходе которых вместе с коллегами по партии собираем новые наказы жителей», — отметил депутат Мособлдумы, член местного политсовета «Единой России» Максим Коркин.

Выборы депутатов в Совет депутатов Орехово-Зуевского городского округа пройдут 6–8 сентября 2024 года. Жители округа смогут выбрать своих представителей, которые будут заниматься решением актуальных вопросов местного значения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.