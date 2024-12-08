В ООН призвали к недопущению насилия в Сирии на фоне смены власти в стране

Генсек ООН Гутерреш призвал не допускать насилия в Сирии на фоне смены власти

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал не допускать насилия в Сирии на фоне смены власти в арабской республике, сообщает РИА Новости .

Генсек особо отметил, что во всех ситуациях необходимо неукоснительно соблюдать принцип неприкосновенности дипломатических представительств и их сотрудников.

«Мы нуждаемся в поддержке международного сообщества, чтобы обеспечить инклюзивность и всеобъемлющий характер любого политического перехода, а также его соответствие законным чаяниям всех сирийцев», — говорится в распространенном заявлении Гутерреша.

Он подчеркнул необходимость возвращении республике ее суверенитета, единства, независимости и территориальной целостности.

Также Гутерреш заявил о готовности ООН почтить память погибших в конфликте и продолжать работать над тем, чтобы в Сирии были созданы условия, в которых примирение, справедливость, свобода и благополучие станут реальностью для всех жителей страны.

Кроме того, Россия обратилась с просьбой о проведении экстренных консультаций в Совете Безопасности ООН в связи с государственного переворота в Сирии.