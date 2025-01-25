В Одессе осквернили бюст советского полководца Малиновского

В Одессе написали «оккупант» на бюсте одессита Малиновского

В Одессе написали «оккупант» на бюсте уроженца города, советского полководца Родиона Малиновского, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«Бюст Малиновского вновь разрисовали. В очередной раз», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Думской».

Маршал Советского Союза Малиновский родился в Одессе в 1898 году.

Ранее в Одессе приняли решение о демонтаже 19 памятников — Пушкину, Горькому, Высоцкому, Бабелю, Чкалову, Александру II, Зои Космодемьянской, Маринеско.