В Новокузнецке назначен новый глава города

Сегодня, 26 декабря, в Новокузнецке состоялись выборы мэра, в которых приняли участие депутаты городского совета, ветераны, представители СМИ, прокурор города и депутат Государственной Думы Максимов, сообщает Сiбдепо со ссылкой на канал Бардокин NEWS Новокузнецк.

Большинство голосов было отдано за кандидата Дениса Ильина.

Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии города, уточнив, что ранее Ильин занимал должность заместителя председателя Правительства Кемеровской области на 2021–2024 годы, отвечая за агропромышленный комплекс и развитие сельских районов.

Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил о том, что новое здание аэропорта в Новокузнецке откроется уже в конце декабря 2024 года или в январе 2025.