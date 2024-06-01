В НАТО призвали к разработке дешевого оружия

Глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр отметил, что украинский конфликт продемонстрировал, что нужно разрабатывать более дешевое оружие, сообщает РБК.

Бауэр выступил на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. По его словам, ситуация, когда дрон стоимостью 10 тыс. долларов уничтожает танк, который стоит 10 млн долларов, неправильная. С финансовой точки зрения так продолжать делать нельзя

«Для этого нужны другие решения помимо тех, которые у нас есть. Нам необходимо сбалансировать количество высококачественного, очень дорогого оружия, которым мы располагаем, в пользу более дешевого оружия для менее ценных целей», — отметил он.

Глава уточнил, что при этом не нужно впадать в крайности.