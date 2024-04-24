В Наро-Фоминске состоялось 33-е заседание Совета депутатов

Первым вопросом на очередном заседании Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа, состоявшемся 23-го апреля, рассматривались изменения в окружном бюджете.

В нынешней не всегда простой ситуации руководители городского округа тем не менее изыскали возможность найти дополнительные средства и вложить их в те объекты, которые каждый назовет в числе наиболее значимых — в инфраструктуру теплоснабжения. Уже намечены объекты для реконструкции и ремонта, расположенные во многих территориальных управлениях городского округа. Увеличатся субсидии МБУ Калининец и МБУ Селятино, а в следующем году более 20 млн рублей будет направлено на реконструкцию объектов водоснабжения.

Данные бюджетные новации были приняты единогласно.

Также распоряжением главы городского округа Дмитрий Кожушко назначен начальником территориального управления Апрелевка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти области слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.