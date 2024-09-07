В Мытищах начался второй день выборов в Совет депутатов

С 6 по 8 сентября в городском округе Мытищи проходят выборы в Совет депутатов. В этот период жители города могут выбрать представителей, которые будут заниматься важными вопросами развития нашим округов, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Член местного политического совета партии «Единая Россия» Алексей Годзинский решил воспользоваться возможностью проголосовать дистанционно. Процесс голосования занял всего несколько минут.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это современная и удобная система, которая позволяет гражданам участвовать в выборах, не выходя из дома. Эта система имеет ряд преимуществ, которые делают ее привлекательной для избирателей.

Главное преимущество дистанционного голосования — это его круглосуточный режим работы, который позволяет проголосовать в удобное время, даже ночью.

«Дистанционное голосование делает процесс участия в выборах еще более доступным и удобным, обеспечивая широкий круг граждан возможностью принять участие в выборах без лишних хлопот. Депутат — это народный избранник, наш представитель во власти, который позаботится о решении вопросов избирателей», — отметил Алексей Годзинский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.