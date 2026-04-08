В Мурманской области назвали фейком информацию об отставке главы региона Чибиса

Распространяемая в Сети информация об отставке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперштаб.

Ранее в соцсетях был опубликован скриншот якобы указа президента РФ о добровольной отставке губернатора Мурманской области. В региональном оперштабе отметили, что это фейк.

В Мурманской области опровергли информацию об отставке главы региона. Там уточнили, что на распространяемом в Сети фото представлен поддельный документ.

В оперштабе также призвали жителей доверять только проверенным источникам информации и не распространять сомнительные публикации.

