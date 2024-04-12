В Мособлдуме согласовали назначение нового вице-губернатора

В Мособлдуме поддержали назначение Марии Нагорной на должность вице-губернатора Московской области, передает корреспондент РИАМО.

В ходе 82-го заседания областного парламента депутаты рассмотрели и поддержали предложение главы региона Андрея Воробьева о согласовании назначения кандидатуры Марии Нагорной на должность вице-губернатора Подмосковья.

«Я благодарна губернатору за предоставленное доверие, но доверие это — всегда большая ответственность, которая требует большого желания, сил и мотивации. Я надеюсь, уважаемые коллеги, на вашу поддержку и согласование», — сказала Нагорная.

Ранее эту должность занимала Ирина Каклюгина, однако она покинула пост.

Мария Нагорная окончила МГЮА по специальности «Юриспруденция», является кандидатом юридических наук. В 2012–2013 годах занимала должность замруководителя Главного управления внутренней политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Московской области. С февраля 2014 года была замначальника Главного управления территориальной политики Подмосковья.

В 2018 году назначена на пост заместителя председателя правительства Московской области — руководителя Главного управления территориальной политики региона. 19 сентября 2023 года Нагорная стала зампредом правительства.