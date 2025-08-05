В Москву с «визитом высокого уровня» прибудет советник Индии

сегодня в 19:04

В столицу России направляется Аджит Довал, занимающий пост советника по национальной безопасности Индии, для проведения переговоров, направленных на укрепление взаимодействия в сферах энергетики и обороны, сообщает «Царьград» .

Как пишет The Times of India, данный визит имеет стратегическое значение в свете возможных санкций со стороны США, вызванных партнерством Индии с Россией.

Приезд Довала в Москву характеризуется как «визит высокого уровня», и его ключевая задача — углубление партнерских отношений между двумя странами в критически важных секторах.

Значимость этой поездки возросла на фоне недавних предупреждений американского президента Дональда Трампа о возможности введения торговых пошлин в отношении Нью-Дели из-за его сотрудничества с Москвой, что делает переговоры особенно актуальными, отмечает издание.