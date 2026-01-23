сегодня в 03:29

В Москве завершились переговоры Путина и Уиткоффа

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом завершились, сообщили в пресс-службе Кремля.

С российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской стороны — основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Переговоры длились более 3,5 часов.

Визит в Москву Уиткоффа стал седьмым за все время переговорного процесса.

Самолет с дипломатом на борту прилетел в Москву около 22:36 мск.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча президента Путина с Уиткоффом и Кушнером запланирована на поздний вечер 22 января.

Уиткофф и Кушнер участвовали во Всемирном экономическом форуме, проходившем в Давосе, после чего отправились в Москву.

