Захарова обвинила Запад в молчании о преступлениях Киева после теракта в Хорлах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на появившиеся в некоторых западных СМИ сомнения относительно жертв удара по кафе в Херсонской области.

В своем Telegram-канале она заявила, что Запад продолжает применять тактику «стратегического молчания», позволяющую годами игнорировать преступления киевского режима.

«Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся», — написала Захарова.

Критику официальной позиции Запада поддержал и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев. В социальной сети X он разместил вопрос, будет ли эта трагедия освещена каким-либо традиционным западным изданием.



