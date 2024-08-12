В Москве вход в посольство Литвы облили краской

Полиция дежурит у облитого краской входа в посольство Литвы в Москве

В российской столице неизвестные облили вход в здание посольства Литвы красной краской, а также оставили отпечатки ладоней на двери, сообщает ТАСС .

На опубликованном в Сети видео видно, что рядом с входом в здание посольства Литвы дежурит полиция. Кто мог облить и разрисовать двери красной краской, выясняется.

На кадрах видно, что злоумышленники оставили следы ладоней не только на двери, но и на табличке дипломатического представительства.

Ранее аналогичный случай зафиксировали в Москве у входа в посольства Чехии. Там также кто-то красной краской облил двери.