В Москве вход в посольство Литвы облили краской
Полиция дежурит у облитого краской входа в посольство Литвы в Москве
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В российской столице неизвестные облили вход в здание посольства Литвы красной краской, а также оставили отпечатки ладоней на двери, сообщает ТАСС.
На опубликованном в Сети видео видно, что рядом с входом в здание посольства Литвы дежурит полиция. Кто мог облить и разрисовать двери красной краской, выясняется.
На кадрах видно, что злоумышленники оставили следы ладоней не только на двери, но и на табличке дипломатического представительства.
Ранее аналогичный случай зафиксировали в Москве у входа в посольства Чехии. Там также кто-то красной краской облил двери.