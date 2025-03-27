В Москве готовятся встречать Ким Чен Ына

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Руденко: готовятся визиты Ким Чен Ына в Россию и Лаврова в Северную Корею

В Москве готовятся к поездке высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына в Россию, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, также ведется подготовка визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пхеньян, сообщает РИА Новости .

«Мы всегда со всеми ведем переговоры по поводу обмена визитами. Подготовка всегда у нас ведется», — подчеркнул замминистра иностранных дел в беседе с прессой.

Руденко добавил, что «буквально две недели назад» находился в КНДР, где также обсуждался вопрос визита Кима в Россию.

Кроме того, Москва и Пхеньян беседуют и относительно будущей поездки Сергея Лаврова в КНДР. Визит будет призван продолжить «стратегический диалог с нашими корейскими друзьями», отметил замглавы российского дипведомства.

«Планы большие, будем их реализовывать», — сказал Андрей Руденко.

Ранее в Кремле заявляли, что сроки визита Ким Чен Ына в РФ согласуют по дипломатическим каналам. У северокорейского лидера есть действующее приглашение посетить Россию.