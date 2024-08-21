В Москве экс-депутата ГД осудили за фейки о ВС РФ на фоне политической ненависти

Хорошевский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* к восьмилетнему сроку в колонии общего режима за распространение фейков о российской армии, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Суд, рассмотрев все материалы дела, признал Гудкова* виновным в преступлении, предусмотренном п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (в ред. ФЗ от 25.03.2022 года № 63-ФЗ) «Распространение „фейков“ про армию по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти». Приговор вынесен заочный.

Срок отбывания наказания начнет исчисляться с момента, как осужденного задержат на территории России или после его экстрадиции на родину.

Кроме того, суд на 4 года лишил Гудкова права администрировать сайты в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет».

*Включен Минюстом в реестр иностранных агентов на территории России.