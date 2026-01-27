В МИД Украины назвали условие ЕС для ввода войск в страну

Страны ЕС готовы вводить войска на Украину только при наличии гарантий поддержки со стороны США. Об этом глава министерства иностранных дел республики Андрей Сибига, сообщает «Политика страны».

«Американских войск на Украине не будет. Но некоторые европейские партнеры подтверждают свой контингент. Но, безусловно, это может произойти только при условии американской страховки», — отметил он.

Ранее издание Financial Times написало, что США поставили Украине условие для получения гарантий безопасности. Согласно им, Киев должен был отказаться от притязаний на территории. Также газета отмечала, что на Украину оказывают «огромное давление» в вопросе вывода войск из Донбасса.

Однако пресс-секретарь Белого дома Анна Келли опровергла эту информацию. Она назвала такие новости лживыми. По ее словам, США хотят сблизить обе стороны конфликта для заключения мирной сделки.

