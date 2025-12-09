Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима, участник рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник заявил, что для разрешения украинского кризиса необходимо организовать президентские выборы в стране. По его мнению, достижение договоренностей с текущим киевским руководством, не имеющим законных оснований, невозможно, сообщает NEWS.ru .

«Мы неоднократно говорили, что нынешняя власть (Украины — ред.) нелегитимна. На Украине есть просроченный президент, который не обладает сегодня такими полномочиями, которые описаны в основном законодательстве страны, в том числе в Конституции. Поэтому с точки зрения закрепления итогов переговоров и неких соглашений по урегулированию конфликта этот шаг необходим. Но главное, что он должен быть вписан в перечень тех действий, которые приведут к системному регулированию кризиса», — отметил Мирошник.

Он акцентировал внимание на том, что сами по себе выборы не являются самоцелью для Украины. По его словам, это важный этап, который должен стать частью согласованного плана действий, где все участники достигают взаимопонимания по ключевым вопросам урегулирования.

Чтобы этот документ был неоспоримым, и чтобы в Украине установилась законная власть, пользующаяся поддержкой населения, такие выборы должны быть проведены в обязательном порядке. Но при соблюдении определенных условий, подчеркнул посол. Он добавил, что проведение выборов в условиях, напоминающих концлагерь, не будет соответствовать демократическим принципам. Поэтому данный процесс требует тщательной подготовки и создания необходимых условий для полноценного участия и соблюдения основных стандартов, заключил Мирошник.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.