Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Россия якобы хочет капитуляции Украины.

Она напомнила, что Москва семь лет добивалась выполнения Минских соглашений, а Париж вместо этого поддерживал Киев.

«Какое же низкое вранье! Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений! Париж же подталкивали украинских наймитов к проведению „майданов“, совершению госпереворотов и других шагов, подрывающих безопасность и мир», — отметила дипломат.

Захарова привела слова бывшего французского президента Франсуа Олланда, признавшего, что Минские соглашения дали Украине время на перевооружение. По ее мнению, именно Запад вел Украину к катастрофе, обещая победу, а теперь перекладывает вину на Россию.