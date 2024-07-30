«В любом виде»: Трамп о дебатах с Харрис

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Дональд Трамп заявил о готовности к дебатам с Камалой Харрис

Экс-президент США и претендент на Белый дом Дональд Трамп заявил о готовности к дебатам с американским вице-президентом Камалой Харрис, пишет РИА Новости .

«Я не возражаю против наших дебатов в любом виде», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

Политик добавил, что считает своего будущего оппонента по дискуссии еще более легким соперником, чем действующего американского лидера Джо Байдена.

Ранее кандидат в вице-президенты от партии республиканцев Джей Ди Вэнс назвал"антиамериканскими» планы Харрис по отношению к мигрантам.