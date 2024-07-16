В Ленинским округе прошла конференция местного отделения «Единой России»

3 июля прошла XXVII конференция партии «Единая Россия» в Ленинском городском округе, на ней обсудили работу местного отделения за прошедшее полугодие и выдвинули кандидатов на выборы в совет депутатов округа, которые состоятся 8 сентября, передает пресс-служба партии.

В работе конференции приняли участие секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов, депутат Мособлдумы Владимир Жук, руководитель фракции «Единая Россия» Станислав Радченко, представители первичных организаций и члены политсовета, контрольно-ревизионной комиссии.

После процедуры тайного голосования, делегаты единогласно приняли решение об утверждении списка кандидатов от партии по многомандатным избирательным округам для последующего их выдвижения на выборы в депутаты совета депутатов Ленинского округа.

«В нашем округе ведется огромная работа со стороны фракции, местного отделения и исполнительного комитета. В преддверии выборов партия повышает свой авторитет и вместе с этим рейтинг эффективности. План работы огромный, команда партии пополняется ежедневно. К конференции готовились все. Прошла она в штатном режиме, никаких нарушений и вопросов не было», — сказал секретарь местного отделения партии Станислав Каторов.

В список кандидатов, утвержденных на конференции, среди прочих вошли представители сфер образования, здравоохранения и действующие участники специальной военной операции.

Дмитрий Белитский — сторонник «Единой России», действующий военнослужащий, инструктор в зоне СВО. Как утверждает Дмитрий, он как никто понимает людей, которые отстаивают интересы нашей страны «за ленточкой». Самое важное направление его работы при победе на выборах будет социализация военнослужащих на территории муниципалитета после окончания военных действий.

Артур Григорян — член партии, секретарь первичного отделения, муниципальный координатор партийного проекта «Детский спорт», действующий депутат фракции. За время его нахождения в совете зарекомендовал себя как грамотный и целеустремленный человек, всегда отстаивает интересы своих избирателей и строит перспективные планы.

Наталья Литвинова — сторонник партии, директор образовательного центра «Успех», муниципальный координатор проекта «Новая школа», действующий депутат фракции. За время ее работы зарекомендовала себя как очень грамотный специалист в сфере образования. Мнение своих избирателей Наталья ставит на первое место. На эти выборы кандидат идет с программой улучшениями, которые касаются сферы образования.

Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир Жук, в ходе своей предвыборной кампании кандидаты от партии «Единая Россия» будут принимать актуальные предложения от жителей для включения в Народную программу.

«Это даст возможность жителям выразить свои идеи по улучшению жизни в своем округе. По завершении сбора наказов, будет составлен список инициатив, которые будут рассмотрены и внесены в Народную программу партии. Таким образом, жители смогут активно участвовать в развитии инфраструктуры и улучшении благоустройства», — сказал он.

Он также отметил, что с каждым кандидатом знаком лично и уверен в их ответственности.

«У многих кандидатов нужные предложения, которые в будущем я обязательно поддержу. Я уверен, что 8 сентября и жители муниципалитета поддержат многих из них», — поделился Владимир Жук.

По окончании конференции, Станислав Каторов наградил почетными грамотами и благодарственными письмами депутатов фракции «Единой России» Ленинского округа за их заслуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.