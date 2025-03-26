В Крыму заявили, что Киев неспособен гарантировать безопасность в Черном море

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что киевский режим не в состоянии гарантировать безопасность судоходства в Черном море, сообщает РИА Новости.

«Верить, что киевский режим не атакует исподтишка наши регионы или суда, которые будут курсировать в Черном море, нельзя», — отметил он.

Переговоры делегаций РФ и США состоялись 24 марта. Их продолжительность превысила 12 часов. За это время переговорщики трижды прерывались на еду и снова возвращались к обсуждениям.

В первом совместном заявлении Москва и Вашингтон сообщили, что в рамках урегулирования украинского кризиса договорились продолжить работу по достижению прочного и продолжительного мира. Также делегации обсудили вопрос безопасного судоходства в акватории Черного моря.