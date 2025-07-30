В Крыму предложили США продать Аляску России по рыночной цене
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Чтобы частично уменьшить американский государственный долг, глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Вашингтону продать России Аляску по рыночной стоимости, пишет РИА Новости.
Соответствующее предложение Константинов сделал после того, как американский подполковник Джеффри Фриц, служащий в Эстонии, высказал мнение, что США следует рассмотреть возможность приобретения у России Командорских островов. По его словам, эти территории могли бы быть полезны для наблюдения за возможной деятельностью подводных судов Китая на арктическом направлении, о чем он написал в публикации для Breaking Defense.
Константинов считает, что Америке достаточно владеть Аляской, и предложил возможность ее выкупа, учитывая, как США легко меняют мировые границы. По его словам, это позволило бы Штатам немного уменьшить государственный долг.
Глава крымского парламента также напомнил, что когда-то Россия продала эту территорию очень дешево, а теперь могла бы приобрести по текущей рыночной стоимости. Константинов отметил, что, хотя это не самая выгодная сделка, Аляску открыли и освоили именно русские, а на Командорские острова у американцев нет никаких прав.
Об истории архипелага и стратегических перспективах Командорских островов для Америки читайте в материале РИАМО.