В Крыму предложили США продать Аляску России по рыночной цене

Соответствующее предложение Константинов сделал после того, как американский подполковник Джеффри Фриц, служащий в Эстонии, высказал мнение, что США следует рассмотреть возможность приобретения у России Командорских островов. По его словам, эти территории могли бы быть полезны для наблюдения за возможной деятельностью подводных судов Китая на арктическом направлении, о чем он написал в публикации для Breaking Defense.

Константинов считает, что Америке достаточно владеть Аляской, и предложил возможность ее выкупа, учитывая, как США легко меняют мировые границы. По его словам, это позволило бы Штатам немного уменьшить государственный долг.

Глава крымского парламента также напомнил, что когда-то Россия продала эту территорию очень дешево, а теперь могла бы приобрести по текущей рыночной стоимости. Константинов отметил, что, хотя это не самая выгодная сделка, Аляску открыли и освоили именно русские, а на Командорские острова у американцев нет никаких прав.

Об истории архипелага и стратегических перспективах Командорских островов для Америки читайте в материале РИАМО.