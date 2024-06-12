В Крыму национализировали квартиру соседа Зеленского

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«Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника», — сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он отметил, что жилье Хомутынника находилось в одном доме с квартирой Владимира Зеленского, которую власти полуострова также обратили в доход региона.

Ранее сообщалось, что национализированные активы украинских олигархов принесли Крыму более двух млрд рублей.