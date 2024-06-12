В Крыму национализировали квартиру соседа Зеленского
Квартиру украинского олигарха национализировали в крымской Ливадии
Квартиру украинского олигарха Виталия Хомутынника национализировали в крымской Ливадии, пишет РИА Новости.
«Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника», — сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Он отметил, что жилье Хомутынника находилось в одном доме с квартирой Владимира Зеленского, которую власти полуострова также обратили в доход региона.
Ранее сообщалось, что национализированные активы украинских олигархов принесли Крыму более двух млрд рублей.