В Кремле заявили, что позиция РФ по участию в Совете мира пока не сформирована

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что российское руководство к настоящему моменту не определилось с участием в Совете мира, сообщают « Известия ».

«По этому вопросу позиция пока не сформирована», — отметил он.

«Совет мира» был учрежден в январе как элемент американского плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль развернули масштабную операцию, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия.

Иран, в свою очередь, начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и по американским базам, расположенным в регионе.

