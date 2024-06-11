В Кремле прокомментировали задержку в подготовке договора с Ираном

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа над всеобъемлющим соглашением России и Ирана продолжается, однако из-за подготовки Тегерана к президентским выборам график может несколько сдвигаться, сообщает ТАСС .

«Если брать в целом, то эта работа продолжается. Но, естественно, учитывая нынешний период в Тегеране, когда идет подготовка к президентским выборам, график чуть-чуть смещается „вправо“, — сказал пресс-секретарь российского президента.

Он подчеркнул, что также после выборов президента в Иране возможны кадровые перестановки. Все это может сказываться на графике консультаций и мероприятий, однако «не меняет картины дня».

Песков добавил, что Россия планирует и далее развивать отношения с Ираном, совершенствуя совместную правовую базу.

Выборы президента Ирана назначены на 28 июня. Документы были приняты избиркомом лишь у 80 из 278 человек. В финальный список попали 6 претендентов на пост главы государства.