В Кремле нестандартно ответили на планы США по возвращению территорий Украине

Песков: никто не ожидает, что решения по Украине предстоят легкие и быстрые

Президент США Дональд Трамп стремится к тому, чтобы Украина вернула максимально возможное количество территорий. В Кремле приняли к сведению его слова, однако ответ прозвучал в нетрадиционной форме, сообщает «Царьград» .

«Никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые, слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил надежду на то, что Москве и Вашингтону все же удастся урегулировать этот вопрос. Для этого необходимо соблюсти два условия. Во-первых, требуется взаимная готовность прислушиваться друг к другу. Во-вторых, важно сохранение политической воли обеих стран.

Таким необычным образом Песков ответил на вопрос о том, повлияет ли заявление Трампа об украинских территориях на ход переговоров, учитывая, что новые регионы имеют для России принципиальное значение.