В Кремле не ходят в «Крепком Орешнике»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудники президентской администрации не ходят в футболках с принтом Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник». Ранее в таком мерче в Госдуму пришел лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщает РИА Новости .

На днях Миронов выступил на думском заседании в футболке «Крепкий Орешник». Тогда парламентарий также допустил, что новейшую российскую ракетную систему «Орешник» могли назвать именно так, потому что на Руси орешник применяли в изготовления розог для наказания.

Ранее футболку «Крепкий Орешник» начали продавать на маркетплейсах. Это произошло после удара новейшим оружием по военному заводу в Днепропетровске (украинское название города — Днепр), о котором заявлял президент России Владимир Путин.

Глава РФ также заявлял, что российские войска могут ударить «Орешником» по центрам принятий решений в Киеве.

