В Кракове перенесли флаг Украины внутрь здания

Директор учреждения Кшиштоф Глуховский объяснил этот шаг участившимися угрозами в адрес театра.

«Это решение далось мне с болью и стыдом, но безопасность сотрудников и сохранность имущества должны быть на первом месте», — написал он на своей странице в соцсети.

Украинский флаг теперь разместят внутри здания рядом с польским национальным флагом. Глуховский подчеркнул, что театр продолжит поддерживать Украину, но вынужден учитывать текущую общественную ситуацию.

Этот инцидент произошел на фоне растущей напряженности в польском обществе. В мае в городе Бяла-Подляска помощник евродепутата Гжегожа Брауна публично сорвал украинский флаг со здания мэрии, что было встречено аплодисментами собравшихся.