В Королеве прошел II этап XIII конференции местного отделения партии «Единая Россия»

Основной вопрос повестки — принятие предвыборной программы, с которой Королёвское отделение партии выходит на муниципальные выборы депутатов Совета депутатов

На предстоящие выборы местное отделение партии зарегистрировало 30 кандидатов. Среди них: представители сфер образования, ЖКХ и благоустройства, культуры, медицины, бизнеса, волонтерства, а также представители молодежи.

В работе конференции приняли участие Первый заместитель Секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Денисов, член местного политического совета Ольга Волкова, представители первичных отделений, члены местного политического совета и контрольной комиссии.

В рамках конференции обсудили основные положения предвыборной программы, в основе которой реализация наиболее важных и актуальных мероприятий, затрагивающих интересы всех жителей городского округа. В приоритете — повышение уровня и качества жизни людей путём развития социальной, дорожно-транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктур.

В настоящий момент «Единая Россия» продолжает проводить встречи с жителями, в ходе которых собирает наказы, которые затем войдут в народную программу «Единой России». Кандидатами проведено более 300 встреч.

«В Народную программу вошло более 16,5 тысяч наказов наших жителей, большинство удалось выполнить. В 2023 году завершено обновление поликлиники в микрорайоне Первомайский, капитальный ремонт поликлиники в микрорайоне Юбилейный, строительство школы и детского сада на ул. Академика Легостаева, капитально отремонтировано самое крупное образовательное учреждение в Подмосковье — гимназия № 17. Завершен капитальный ремонт дошкольных отделений школы № 15 и гимназии № 3», — прокомментировал Первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» в г. о. Королев. В планах: пристройка и обновление основного здания школы № 1 (август 2025 года), проведение капитального ремонта школ № 10 и № 22 и дошкольного отделения Гимназии № 11 (завершится в 2024 году); благоустройство территории «Папанинской дачи» в микрорайоне Юбилейный; благоустройство сквера у проходной РКК «Энергия» по улице Ленина. Один из важных наказов — строительство новой поликлиники смешанного типа на 1000 посещений в смену на территории ЦГБ». — прокомментировал Первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Денисов.

О сборе новых наказов в ходе встреч с жителями рассказала член местного политического совета Ольга Волкова.

«Среди озвученных наказов особое внимание привлекают вопросы благоустройства территорий. Жители выражают интерес к улучшению общественных пространств, созданию комфортной и привлекательной городской среды. Это может включать не только озеленение, но и установку лавочек, освещения, а также развитие детских и спортивных площадок. Кроме того, в числе наказов упоминаются вопросы ремонта подъездов. Это также важная проблема, касающаяся многих жителей, ведь состояние подъездов непосредственно влияет на общий облик жилых комплексов и комфорт жильцов, также жители высказывали требования к управляющим компаниям о необходимости повышения их ответственности и качества услуг, которые они предоставляют», — сказала она.

Напомним, муниципальные выборы в Совет депутатов пройдут 6–8 сентября 2024 года. Жители округа смогут выбрать своих представителей, которые будут заниматься решением актуальных вопросов местного значения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.