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В конгрессе заявили, что Киев не намерен атаковать Москву и Петербург ATACMS

Конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц, которого Дональд Трамп назначил своим будущим советником по национальной безопасности, заявил, что выданное президентом США Джо Байденом разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории РФ не распространяется на Москву и Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что целью ударов являются военные склады и взлетные поля

«… они не направлены на Москву или Санкт-Петербург», — подчеркнул Уолц в интервью телеканалу Fox News.

Также он отметил, что решение Байдена разрешить Киеву применять ATACMS является очередным шагом к эскалации конфликта на Украине.

Украина атаковала Россию 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября — системами Storm Shadow. Киевский режим бил западным оружием по Курской и Брянской областям, заявил президент РФ Владимир Путин

в обращении к россиянам.