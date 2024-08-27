В Колумбии русский мэр города Тунхи не знал, чем платить зарплату

Выходец из России Михаил Краснов, выигравший на выборах пост мэра колумбийского города Тунха, столкнулся с дырами в бюджете из-за политики предшественника, пишет РИА Новости .

Краснов более 10 лет живет в Колумбии и до политического поприща преподавал экономику в местном университете.

В прошлом году при поддержке местных жителей он обошел конкурентов и возглавил муниципалитет. В бюджете были долги, оставленные прежним градоначальником.

«Город в долгах. Предыдущий мэр взял кредит — 93 миллиарда песо, которые нам придется отдавать. В этом году отдали 22, в следующем году — 27», — рассказал агентству Михаил.

Из-за большого количества муниципальных чиновников возникали проблемы с выплатой жалования, которые едва удалось решить, отметил мэр.