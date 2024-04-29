В КНДР заявили о скором поражении США на Украине

Северокорейский представитель Министерства обороны предрек скорое поражение США на Украине, несмотря на поставки вооружения, пишут « Известия » со ссылкой на ЦТАК,

«Мир увидит поражение Вашингтона в войне на Украине. Это вопрос времени», — сказал военный.

Он подчеркнул, что западные поставки Киеву оружия «являются всего лишь наихудшими мерами, придуманными для того, чтобы любой ценой обернуть ситуацию в конфликте на Украине, которая на днях развивается в более неблагоприятном направлении».

Ситуацию на фронте не изменят и поставки дальнобойных ракет ATACMS, отметил представитель северокорейской армии.