В КНДР заявили о скором поражении США на Украине
Северокорейский военный предрек скорое поражение США на Украине
Северокорейский представитель Министерства обороны предрек скорое поражение США на Украине, несмотря на поставки вооружения, пишут «Известия» со ссылкой на ЦТАК,
«Мир увидит поражение Вашингтона в войне на Украине. Это вопрос времени», — сказал военный.
Он подчеркнул, что западные поставки Киеву оружия «являются всего лишь наихудшими мерами, придуманными для того, чтобы любой ценой обернуть ситуацию в конфликте на Украине, которая на днях развивается в более неблагоприятном направлении».
Ситуацию на фронте не изменят и поставки дальнобойных ракет ATACMS, отметил представитель северокорейской армии.