сегодня в 10:34

В КНДР впервые официально представили значки с портретом Ким Чен Ына

Партийные чиновники КНДР в рамках расширенного пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии Кореи выступали со значками с изображением руководителя народной республики Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.

Южнокорейское агентство Yonhap отметило, что значки с портретом Ким Чен Ына закрепили на пиджаках чиновников, их впервые официально показали. Это стало первым подтверждением использования значком с одиночным портретом руководителя КНДР.

Все жители КНДР должны носить значки с изображением руководителей народной республики.

О создании значков с портретом Ким Чен Ына сообщили еще в 2013 году.