Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о возможном закрытии организации, представляя проект бюджета на 2026 год перед Генеральной Ассамблеей. Он заявил о риске «кризиса неплатежеспособности», если государства-участники не будут своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства, пишет «ФедералПресс» .

Китайские аналитики считают заявление Гутерриша отражением реальной ситуации, а не просто преувеличением. В Сети представили эксклюзивный перевод статьи из китайского издания Sohu.

В публикации подчеркивается, что финансовая нестабильность ООН является симптомом более глубокой проблемы — хрупкости всей системы международных отношений. Организация, игравшая роль координатора мирового порядка, теперь сталкивается с нехваткой средств, что препятствует ее функционированию и стимулирует государства к действиям, не соответствующим международному праву, включая введение односторонних санкций и формирование закрытых блоков. Это, в свою очередь, обостряет глобальную напряженность.

Подчеркивается, что дефицит бюджета в первую очередь негативно скажется на основных функциях ООН. Секретариат, являющийся основой работы организации, зависит от регулярных взносов. Сокращение финансирования может привести к увольнениям и пересмотру приоритетов. По мнению пекинских экспертов, это не просто административные издержки: каждая должность в секретариате важна для эффективности международных переговоров, мер по реагированию на кризисы и политической координации.

Особую обеспокоенность вызывают миротворческие миссии, для развертывания, обеспечения и поддержания которых требуется стабильное финансирование. Перебои с выплатами могут привести к дальнейшей дестабилизации в регионах с неустойчивой ситуацией, где ООН играет ключевую роль в поддержании безопасности.

Китайские эксперты акцентируют внимание на том, что сложившаяся ситуация демонстрирует системную слабость многосторонней архитектуры. Будучи символом глобального порядка, ООН в действительности зависит от политической воли и финансовой дисциплины стран-членов. Дальнейшее ухудшение ситуации может лишить ООН возможности эффективно выступать в роли посредника при разрешении конфликтов, координировать гуманитарные операции и поддерживать миротворческие инициативы, что представляет собой серьезную угрозу для глобальной стабильности.

