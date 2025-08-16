сегодня в 16:41

В Кишиневе полиция пытается остановить протест оппозиции у вокзала

16 августа у железнодорожного вокзала Кишинева произошло столкновение между полицией и активистами оппозиционного блока «Победа». Правоохранительные органы потребовали от демонстрантов покинуть территорию и начали активно разбирать установленные палатки, пишет РИА Новости .

Несколько участников акции были задержаны. Очевидцы сообщают, что полицейские применяли силу, выводя протестующих, и отказывались объяснять причины своих действий.

По информации из источников, близких к оппозиции, на дорогах усилены проверки транспортных средств. Полиция останавливает автобусы и другие транспортные средства, предположительно, для предотвращения прибытия новых участников протеста.

Сотрудники полиции обратились к участникам собрания в Кишиневе с требованием покинуть территорию. Протестующие выразили недовольство, утверждая свое право находиться в собственной стране. Правоохранители также попросили организаторов акции убедить людей разойтись.

Руководитель политического объединения «Победа» Илан Шор заранее объявил о готовящихся протестах против произвола местной власти. Однако власти помешали проведению мероприятия, спешно организовав на площади Великого национального собрания выставку силовых структур.