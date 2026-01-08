В Киеве оштрафовали трех женщин за пение русских песен в автомобиле

Полиция Киева привлекла к административной ответственности трех жительниц города в возрасте от 21 до 24 лет за мелкое хулиганство, сообщает ТАСС .

Поводом стало распространение в Telegram видеороликов, на которых женщины, находясь в автомобиле, слушали и подпевали русскоязычным музыкальным композициям.

После установления личности гражданок полицейские составили административные протоколы. В настоящее время с ними также работают сотрудники Службы безопасности Украины.

Этот инцидент является частью проводимой с 2014 года политики по ограничению использования русского языка в публичном пространстве, включая сферу культуры и образования, несмотря на то что русский язык продолжает широко применяться в повседневном общении.

