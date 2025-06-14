В Киеве под усиленной охраной прошел «Марш равенства»

В центре Киева состоялся «Марш равенства» в рамках «КиевПрайда-2025», ставший первым ЛГБТ*-шествием с начала специальной военной операции, сообщает RT .

Мероприятие прошло в ограниченном формате: численность участников не превышала 800 человек, а маршрут сократили до одной улицы — Чикаленко.

Для обеспечения безопасности власти задействовали значительные силы: перекрыли движение на нескольких улицах, закрыли станцию метро «Театральная», а также привлекли сотни полицейских и спецтехнику. Среди участников шествия были военные-ЛГБТ*, активисты и дипломаты, включая посла ЕС на Украине Катарину Матернову и представителей посольств Канады и Швеции.

Одновременно с этим в городе активизировались праворадикальные группы, пытавшиеся помешать проведению марша. Их сторонники заявляли, что полноценного «КиевПрайда» не состоялось из-за жестких ограничений.

Мероприятие прошло под лозунгом "Вместе за равенство и победу", акцентируя необходимость законодательных изменений. Организаторы подчеркивали, что формат был адаптирован к условиям военного времени, включая усиленные меры безопасности и обязательную регистрацию участников.

* Организация запрещена на территории РФ