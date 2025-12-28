В Киеве негативно восприняли звонок Трампа Путину накануне визита Зеленского

Советники Зеленского рекомендовали ему отказаться от встречи с Трампом

В окружении Владимира Зеленского часть советников рекомендовала ему отказаться от встречи с Дональдом Трампом во Флориде, опасаясь повторения сценария неудачных переговоров.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру, в команде Зеленского негативно восприняли предварительный телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным, посчитав, что это осложнит позицию Киева.

«Это не улучшает настроения, теперь будет сложно», — сказал собеседник, близкий к украинскому политику.

Источник напомнил о предыдущей встрече в октябре, после которой, по словам украинской стороны, Трамп демонстрировал раздражение и настаивал на территориальных уступках в пользу России, воспроизводя тезисы, ранее озвученные Путиным.

