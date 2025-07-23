В Киеве начались массовые протесты против президента Украины Владимира Зеленского. С большой долей вероятности, киевский режим «сносят» США, передает «Царьград» .

В протестах принимает участие в основном молодежь.

Также инсайдеры сообщают, что из-за действий украинцев был отменен вылет русских «Гераней».

«Сам НАБУ изначально создавался американцами на американские деньги. Это ведомство поставляет на Запад информацию об истинном положении дел на Украине, что негативно сказывается на политических возможностях самого Зеленского и его ставленников», — заявил член Ассоциации ветеранов группы «Альфа» подполковник запаса ФСБ Андрей Попов.

Уточняется, что Зеленский не замечает протестов. Он подписал закон, из-за которого люди вышли на улицы, предпочитая просто наблюдать за происходящим.