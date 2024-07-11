В Кении распустили кабинет министров после массовых протестов

Массовые протесты против повышения налогов прошли в Кении, на фоне этого президент страны Уильям Руто распустил кабинет министров, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на Bloomberg.

В Кении прошли массовые протесты против правительственных планов по повышению налогов, с помощью которых власти надеялись пополнить казну на 2 млрд долларов.

После восстания людей и беспорядков, в результате которых погибло несколько десятков человек, президент Руто решил отказаться от идеи с введением налогов, а заодно и распустил кабинет министров.

Он сохранил места только за своим заместителем и за секретарем кабинета министров.