В Кении распустили кабинет министров после массовых протестов
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Массовые протесты против повышения налогов прошли в Кении, на фоне этого президент страны Уильям Руто распустил кабинет министров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
В Кении прошли массовые протесты против правительственных планов по повышению налогов, с помощью которых власти надеялись пополнить казну на 2 млрд долларов.
После восстания людей и беспорядков, в результате которых погибло несколько десятков человек, президент Руто решил отказаться от идеи с введением налогов, а заодно и распустил кабинет министров.
Он сохранил места только за своим заместителем и за секретарем кабинета министров.