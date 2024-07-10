В Кашире прошла XXVI Конференция местного отделения партии «Единая Россия»

В работе конференции приняли участие секретарь местного отделения «Единой России» Михаил Шувалов, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, руководитель фракции «Единая Россия» в городском округе Кашира Сергей Буров, исполнительный секретарь местного отделения партии Игорь Кручинин, представители первичных отделений, члены местного политического совета и контрольной комиссии.

Одним из основных вопросов повестки стало утверждение списка кандидатов на выборы депутатов Совета депутатов, которые состоятся 8 сентября 2024 года, от местного отделения партии «Единая Россия». Всего, делегаты конференции утвердили список из 20 фамилий, которые в дальнейшем будут представлять партию на выборах в сентябре.

Более половины списка впервые будут участвовать в качестве кандидатов на выборах. В списке кандидатов — члены фракции «Единая Россия», представители культуры, образования, спорта, предприниматели, члены молодежных и общественных организаций. Среди них как действующие депутаты, так и новички.

Николай Карнаух — действующий депутат, секретарь первичного отделения «Единой России». Активно оказывает помощь землякам, участникам СВО.

Наталья Зайцева — представитель муниципального отделения общероссийской общественно–государственной организации «Союз женщин России», многодетная мама, ведет активную общественную деятельность.

Анна Дорофеева — методист Дома культуры «Ожерелье», творческий человек, впервые становится кандидатом в депутаты Совета депутатов.

«Каждый из кандидатов — победитель предварительного голосования. За каждым из них уже стоят избиратели, которые поддержали их ранее на внутрипартийных выборах. Радует то, что у нас много новых лиц, желающих работать на благо нашего округа. А это значит, что у нас будет сформирован новый состав Совета депутатов уже в сентябре этого года», — прокомментировал Михаил Шувалов.

Депутат Мособлдумы, Андрей Голубев отметил, что во время предвыборной кампании, кандидаты в муниципальный Совет депутатов совместно с местным отделением «Единой России» проведут сбор важных предложений в Народную программу партии и по итогам проведенной работы будет сформирован перечень наказов жителей.

«В Кашире по Народной программе реализовано много проектов. К ним относится капитальный ремонт здания школы № 9 в Кашире, который завершился в 2023 году. В настоящее время идет капитальный ремонт зданий старшего звена школы № 10 и детского сада в Ожерелье. Я уверен, что кандидаты будут активно общаться с земляками, решать их насущные вопросы, рассказывать о уже сделанном нами по реализации наказов избирателей, вошедших в Народную программу партии „Единая Россия“ ранее и принимать новые наказы, которые станут основой для работы фракции в местном Совете после выборов», — добавил Андрей Голубев.

Второй этап Конференции, на котором будет утверждена предвыборная программа, пройдет в августе 2024 года. Точную дату назначат на очередном заседании местного политсовета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.