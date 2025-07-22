В кабмине Израиля призвали РФ не передавать Ирану системы ПВО

Армия Израиля, если возникнет необходимость, должна будет уничтожить средства ПВО, переданные РФ Ирану. С установками может произойти то же самое, что и с теми, которые были проданы стране ранее, рассказал журналистам депутат кнессета и министр в министерстве финансов Израиля по восстановлению севера и юга страны Зеэв Элькин, который состоит в узком военно-политическом кабинете правительства, сообщает РБК .

Он добавил, что ЦАХАЛ якобы «умеет решать проблему», в том числе и российских средств противовоздушной обороны. Это «проверили на практике» во время последнего конфликта между странами.

Израиль не хочет уничтожать средства ПВО российского производства. В свое время страна просила не передавать системы противовоздушной обороны С-300 Ирану.

Элькин добавил, что Израиль много раз предупреждал РФ о планах Тегерана создать ядерную бомбу и улучшить баллистические ракеты до еще большего радиуса. Политик считает, что усиление Ирана, которого якобы контролируют «религиозные фанатики, которых мало что ограничивает», опасно для Ближнего Востока и других стран мира.

Последний конфликт между Ираном и Израилем начался 13 июня. На протяжении 12 дней, до 24 июня, две стороны обменивались ударами ракетами, дронами и совершали диверсии в отношении друг друга. Официальной причиной столкновения стало то, что Иран якобы разрабатывал ядерное оружие. Однако убедительных доказательств израильские политики не предоставили.