В Японии созовут совет нацбезопасности из-за запущенной КНДР ракеты
Токио соберет совет нацбезопасности после запуска северокорейской ракеты
Правительство Японии объявило о внеплановом заседание совета национальной безопасности в связи с ракетным пуском КНДР, сообщает ТАСС.
«На данный момент сведений об ущербе не поступало. Получив подробный отчет, мы проведем [заседание] совета нацбезопасности», — заявил премьер страны Сигэру Исиба.
Полет ракеты КНДР был самым длительным за все время пусков и составил почти полтора часа.
Ракета упала ночью в четверг за пределами исключительной экономической зоны Японии.