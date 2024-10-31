В Японии созовут совет нацбезопасности из-за запущенной КНДР ракеты

сегодня в 04:20

Правительство Японии объявило о внеплановом заседание совета национальной безопасности в связи с ракетным пуском КНДР, сообщает ТАСС .

«На данный момент сведений об ущербе не поступало. Получив подробный отчет, мы проведем [заседание] совета нацбезопасности», — заявил премьер страны Сигэру Исиба.

Полет ракеты КНДР был самым длительным за все время пусков и составил почти полтора часа.

Ракета упала ночью в четверг за пределами исключительной экономической зоны Японии.