В Италии начали расследовать дело об «охоте на людей» во время Боснийской войны

Миланская прокуратура начала следствие по делу об «охоте на людей» в Сараеве во время Боснийской войны. Предметом расследования стали случаи, когда состоятельные туристы из Италии, предположительно, платили деньги за возможность стрелять по мирным жителям, включая детей, в осажденном городе, сообщает Baza .

Предполагается, что группы туристов платили крупные суммы боснийским сербским военным за организацию «снайперского туризма». Обвинение предполагает участие в этих жестоких развлечениях граждан и других государств.

По данным The Guardian, основанием для расследования послужили материалы, переданные в прокуратуру бывшим градоначальником Сараево Бенджаминой Карич. Толчком к началу процесса стала жалоба миланского писателя Эцио Гаваццени, который собрал свидетельства, подтверждающие эти ужасные обвинения.

«У них не было политических или религиозных мотивов. Это были богатые люди, которые ездили туда ради развлечения и личного удовольствия», — заявил писатель изданию The Guardian.

В период с 1992 по 1996 годы снайперский огонь и обстрелы в Сараево стали причиной гибели более 10 тыс. человек. Солдаты преднамеренно целились в гражданских, не щадя даже детей. Экс-лидер боснийских сербов Радован Караджич был признан виновным в геноциде в 2016 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.