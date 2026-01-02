В Иране массовые протесты вызвали гибель людей
В нескольких регионах Исламской Республики Иран продолжаются массовые протесты, переросшие в столкновения с силами правопорядка, сообщает «КоммерсантЪ».
По данным местных СМИ и правозащитных организаций, в ходе беспорядков есть погибшие с обеих сторон. Агентство Fars сообщает о трех погибших в городе Азна, правозащитная группа Hengaw подтверждает гибель двух человек в Лордегане и одного в Кухдаште.
Протесты, названные Reuters крупнейшими за последние три года, вспыхнули на фоне экономического кризиса: курс национальной валюты обвалился вдвое по отношению к доллару, что спровоцировало скачок цен. Первыми недовольство выразили владельцы магазинов, к которым затем присоединились студенты и другие группы населения.
Для разгона демонстраций полиция применяет слезоточивый газ, а в ряде случаев, по утверждениям активистов, открывает огонь. Власти объявили о готовности к диалогу с профсоюзами, однако детали переговоров пока не раскрываются.
