В Ираке перебили местных главарей ИГ*

сегодня в 14:19

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил о ликвидации руководителя ИГ* в стране и 8 высокопоставленных командиров этой террористической группировки, сообщает РИА Новости .

Ранее Ирак объявил всеобщий траур после гибели генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Распоряжение о начале трехдневного траура дал Мухаммед ас-Судани. Насралла погиб от израильского удара в конце сентября.

Тогда власти Ирака заявили, что руководитель «Хезболлы» лишился жизни из-за «преступной сионистской агрессии».

Ранее ас-Судани заявлял, что Ирак делает все возможное для сдерживания конфликта на Ближнем Востоке. По словам главы иракского правительства, сдерживание военного противостояние необходимо для безопасности всего региона.

*Признана в России террористической группировкой и запрещена