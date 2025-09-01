Министр нефти Индии ответил на обвинения в превращении страны в «прачечную»

В ответ на обвинения в адрес Нью-Дели в якобы превращении страны в «прачечную» для российской нефти министр нефти Индии Хардип Сингх Пури в статье для The Hindu заявил, что продолжение закупок российских энергоносителей Индией способствовало стабилизации мировых цен на нефть после начала украинского кризиса, сообщает «Царьград» .

«Некоторые критики утверждают, что Индия превратилась в „прачечную“ для российской нефти. Это далеко от истины», — подчеркнул Пури.

Министр указал, что Индия традиционно является одним из крупнейших экспортеров нефтепродуктов, занимая четвертое место в мире, и что европейские государства начали увеличивать закупки индийского топлива после введения эмбарго на российскую нефть.

Каждая операция осуществлялась с соблюдением всех юридических норм, включая транспортировку, страхование, с привлечением надежных трейдеров и по проверенным каналам, уточнил индийский министр. Пури также подчеркнул, что нельзя игнорировать тот факт, что Россия — второй по величине производитель нефти в мире, на долю которого приходится около 10% мировых поставок.

Он заключил, что критики упускают из виду этот важный аспект. Ранее Axios сообщал о призывах США к европейским странам ввести санкции против Индии.