В Хорватии будет второй тур президентских выборов
Действующий президент Хорватии не смог одержать победу в первом туре
Действующий президент Хорватии Зоран Миланович не смог одержать победу в первом туре, набрав 49,11% голосов избирателей, сообщает РИА Новости.
Ближайший конкурент Милановича Драган Приморац набрал 19,37%.
По хорватскому законодательству, кандидату в первом туре необходимо набрать более 50%, чтобы избежать повторного голосования.
О дате второго тура выборов в республике пока не сообщалось.