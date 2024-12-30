В Хорватии будет второй тур президентских выборов

Действующий президент Хорватии не смог одержать победу в первом туре

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович не смог одержать победу в первом туре, набрав 49,11% голосов избирателей, сообщает РИА Новости.

Ближайший конкурент Милановича Драган Приморац набрал 19,37%.

По хорватскому законодательству, кандидату в первом туре необходимо набрать более 50%, чтобы избежать повторного голосования.

О дате второго тура выборов в республике пока не сообщалось.