В Хиросиме недовольны растущей зависимостью от ядерного оружия США

Губернатор японской префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки признался, что его беспокоят вероятные риски «зависимости» страны от американского ядерного оружия, сообщает Газета.ru со ссылкой на Kyodo.

По мнению главы региона, Япония может столкнуться с этим в реалиях укрепления партнерства с американцами в сфере обороны и сотрудничества в области сдерживания.

Юдзаки заявил, что он «глубоко обеспокоен» нарастающей зависимостью его страны от ядерных вооружений. Губернатор Хиросимы убежден, что подобный сценарий в связях между Японией и США усиливает риски использования ядерного оружия.

На днях министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты привержены защите Японии всеми военными способами, в том числе и с использованием ядерного оружия.