В Хабаровске состоялся парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны

В Хабаровске впервые прошел масштабный военный парад, посвященный 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, сообщает ТАСС .

Торжественное мероприятие объединило более 50 ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла на главной трибуне, а также международные делегации из стран-участниц ОДКБ — Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Особое символическое значение придало присутствие делегаций из Китая и КНДР, подчеркивая историческую роль советских войск в освобождении стран Азии от японской оккупации.

Парад стал центральным событием в череде памятных мероприятий на Дальнем Востоке — часом ранее аналогичное шествие состоялось в Южно-Сахалинске. Завершился день праздничным салютом на набережной Амура, который наблюдали тысячи жителей Хабаровска.

Исторический контекст мероприятия напомнил о ключевой роли СССР в завершении Второй мировой войны: именно разгром миллионной Квантунской армии советскими войсками в августе–сентябре 1945 года привел к подписанию Акта о капитуляции Японии и освобождению северо-восточного Китая, Кореи и Курильских островов.